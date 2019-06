Si sente ferito, Massimiliano Rosolino, dalla scelta di Maurizio Sarri. L'ex nuotatore della nazionale italiana e grande volto dello sport azzurro - non a caso è lui uno dei testimonial principali delle Universiadi 2019 che si terranno in Campania -, non vede chiaramente di buon occhi l'arrivo del toscano sulla panchina bianconera: da grande tifoso del Napoli, non poteva prenderla diversamente. A Radio CRC, Rosolino è anche un po' cattivo nei confronti del suo vecchio allenatore: 'Sarebbe un tradimento fino a un certo punto. E poi, una volta che entrerà in campo e gli arriverà lo stipendio, i sensi di colpa passeranno anche a lui', le sue parole.