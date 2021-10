Roberto, presidente della commissione arbitri della UEFA, è tornato a parlare del discusso episodio della finale di Nations League tra Spagna e Francia con il gol realizzato dain posizione sospetta. "L'arbitro Anthony Taylor ha preso la decisione corretta in base alla regola esistente e alla sua interpretazione ufficiale: Eric Garcia è intervenuto deliberatamente per giocare la palla e l’avversario non ha interferito con il gioco".La posizione della UEFA è che ci sono modi per migliorare la formulazione per allinearla con lo scopo della regola del fuorigioco e lo spirito del gioco. Sono già entrato in contatto con i miei colleghi della FIFA e dell’IFAB e discuterò delle possibili soluzioni durante la prossima riunione del Panel tecnico IFAB".