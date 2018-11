La sconfitta della Juve con il Manchester United ha lasciato una scia di polemiche legate all’atteggiamento di Mourinho, cosicché è scivolato in secondo piano un aspetto che invece merita attenzione: l’arbitro. Perché è evidente che i bianconeri non hanno perso a causa degli errori del rumeno Hategan, ma è altrettanto vero che c’è stato un episodio nel quale la squadra di Allegri è stata chiaramente penalizzata. Si era sullo zero a zero e Shaw ha abbattuto platealmente Cuadrado che cercava di arrivare sulla palla. Rigore? Macché.

Se uniamo questo episodio all'incredibile espulsione di Ronaldo a Valencia, si ha la sensazione che le nostre squadre, e in questo caso la Juve, partano nuovamente con l’handicap nelle coppe europee. Può darsi che Collina abbia lasciato in eredità al suo successore Rosetti, designatore Uefa, questa strana “linea” nei confronti dei club italiani, di sicuro emerge un atteggiamento sempre negativo, ai limiti del provocatorio.

Negli anni passati è successo anche di peggio, un po’ a tutte le nostre squadre. Per il momento non è capitato nulla di irrimediabile, però è giusto evidenziare oggi certe storture, anziché a frittata fatta. Noi lo diciamo prima, forse è il caso che anche la nuova Federazione cominci a stare attenta: gli arbitri europei ci prendono regolarmente a schiaffi.

@steagresti