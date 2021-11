L'ex presidente della Romaha rilasciato un'intervista a il Mattino, ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Da grande tifosa della Roma mi concentro su come si comporta il mio allenatore e la squadra. Vorrei vincere tutte le partite e penso anche che la Roma meriterebbe qualche punto in più. Sicuramente nella partita di domenica contro il Milan, e non solo, siamo stati penalizzati dall’arbitraggio".