Seguito dalla Juventus, l'esterno sinistro classe 1990 Danny Rose tratta il rinnovo del contratto con il Tottenham, attualmente in scadenza nel 2021. Attenzione, però: è un prolungamento non così scontato. Anzi: Rose sta aspettando un segnale dagli Spurs, che a loro volta attendono di capire quali saranno i movimenti per il prossimo mercato. E soprattutto se Pochettino sarà la futura guida tecnica. Insomma, un gioco d'incastri in cui il rinnovo di Rose continua a tenere banco e a stuzzicare la Juventus. Che sugli esterni qualcosina dovrà fare, considerata la situazione ingarbugliata dell'ultimo mercato. Paratici osserva e attende: sarà un lungo mercato, ma ogni cosa a suo tempo.