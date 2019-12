Un altro falso mito attorno alla Juve è il fatto che la rosa non sia adatta al gioco di Sarri. Spiega Tuttosport: "Se per 'gioco di Sarri' si intende quello del suo Napoli, allora è un'affermazione vera. Ma Sarri ha ripetuto mille volte che non voleva replicare il Napoli, che sarebbe partito dalle caratteristiche dei giocatori a sua disposizione e che la sua Juve sarebbe stata diversa dal Napoli, come lo era già stato il suo Chelsea. In compenso forse avrebbe voluto una gestione divers degli esuberi".