Il calciatore del Torino, Ricardo Rodriguez, ha infiammato il derby della Mole nella lettera condivisa su Repubblica questa mattina. Di seguito ne riportiamo un estratto.'Per come lo vivo qui a Torino, invece, il derby è tutti i giorni. Ed esattamente come a Zurigo, anche qui ho la sensazione che Torino sia granata, molto più granata che bianconera. Quando lo dico in Svizzera ai miei parenti, agli amici, li sorprendo con questo. Come quando racconto che in ogni posto d’Italia dove sono stato, anche al Sud, anche nei luoghi più lontani da qui, ad accoglierci ho sempre trovato tifosi del Toro. Tra poche settimane io giocherò con la Svizzera il mio terzo campionato del Mondo: per un calciatore è un bel traguardo, una grande soddisfazione. Così come essere il capitano del Toro. Oggi mi ha dato anche la possibilità di essere giornalista per un giorno: spero di non avervi annoiato'.