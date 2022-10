L'ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester, Rooney, ha parlato di quella che è la situazione che sta vivendo il portoghese, soffermandosi anche sul suo futuro.'Lui e Messi sono due tra i più grandi giocatori della storia, ma alla fine il tempo passa per tutti. Ovviamente non è più lo stesso giocatore di quando aveva 22 o 23 anni. È difficile, conoscendolo è difficile per lui stare in panchina. Sono sicuro che se continuerà a pazientare avrà di nuovo occasioni'.