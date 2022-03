Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Sun, Wayne Rooney - ex attaccante del Manchester United e attuale allenatore del Derby County - ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo, senza molti giri di parole: "Cristiano era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma resta altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici".