Amici veri Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, che hanno condiviso una parte di carriera al Manchester United, forse la più importante per tutti e due perché con quella maglia sono esplosi e diventati campioni. Ma nel 2006 i due non se le sono mandate a dire quando si sono affrontati con le rispettive nazionali nel quarto di finale del Mondiale vinto dall'Italia. Rooney venne espulso per un fallo di reazione su Carvalho e Ronaldo gli fece l'occhiolino:"Negli spogliatoi avevo il cellulare in mano - racconta Rooney sul Times - e iniziarono ad arrivarmi messaggi su Cristiano, che in campo avevo spinto via quando stava chiedendo la mia espulsione all'arbitro. Non riuscivo a credere a quello che stesse facendo. Ma ripensandoci anch'io avrei fatto lo stesso, soprattutto se mi avesse aiutato a vincere". E infatti, in semifinale andò il Portogallo di CR7 eliminando l'Inghilterra di Rooney.