Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo sono stati compagni di squadra al Manchester United e sono grandi amici. L'attaccante inglese ha parlato al The Times raccontando un aneddoto sul campione portoghese: "Con Cristiano, quando sono arrivato allo United, di solito andavamo insieme alle partite e agli allenamenti. Ricordo che una notte prima di una gara si è fermato al McDonald's perché voleva un Big Mac. Stava cercando di prendere peso perché era molto magro. Stava guidando la macchina e ci siamo dovuti fermare per strada per comprare un Big Mac".