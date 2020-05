Intervistato da Sabato Sport, su Radio 1 Rai, Paolo Rongoni, preparatore atletico italiano del Lione, ha parlato dello stato di forma della squadra per la ripresa delle competizioni europee, visto che la Ligue 1 è ormai da considerarsi archiviata. Ecco le sue parole: “Vedremo come riusciremo a prepararci, stiamo programmando questa ripresa atipica in cui dovremo affrontare probabilmente il Psg nella finale di Coppa e poi la Juventus nel ritorno di Champions. Prima del 22 giugno non potremo riprendere gli allenamenti, la Juve avrà ripreso il campionato"