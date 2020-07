Quando sei seduto sul divano e tua mamma ti chiede di andare giù a buttare la spazzatura.#JuveTorino #Sarri #Ronaldo pic.twitter.com/pnptNyHVXA — Franco Piantanida (@inFranchezza) July 4, 2020

L'assist a Cuadrado e poco altro.non riesce a mettere la propria firma sul derby della Mole tra Juventus e Torino. E non la sta prendendo benissimo, come ha riportato Sky Sport: poco prima della fine del primo tempo, il portoghese si è avvicinato alla panchina dicendo di non essere contento di come viene servito, Sarri gli ha spiegato i movimenti che deve fare e poco dopo Cristiano si è accentrato, ma sbuffa e scuote la testa.