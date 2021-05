6









"FINO ALLA FINE!". Una bandiera bianca, una nera. Mani giunte, poi la forza del braccio e un classico "Ssssiiiiimmmmm". Con questa didascalia Cristiano Ronaldo festeggia l'approdo della Juventus in Champions League. Ma non è la frase a colpire, piuttosto la foto. Nella sera che fa discutere per la sua esclusione dalla gara (in panchina per scelta tecnica) pubblico il proprio ritratto in cui zittisce tutti. A chi è rivolto? Probabilmente davvero a tutti. A chi parla del suo futuro, a chi ha dato la Juve sconfitta prima del tempo, a chi lo reputa finito.



Lui ma non solo, tutti i messaggi dei giocatori juventini nella nostra gallery, in continuo aggiornamento.