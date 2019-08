si racconta a Dazn. Nella puntata speciale di "The Making of" il fenomeno della Juventus ha parlato anche del suo rapporto con Zidane: ". Non ha cambiato il mio modo di giocare, sono rimasto sempre lo stesso giocatore. Ovviamente, Zidane mi ha aiutato molto, era una persona che stimavo molto, poi è diventato il mio allenatore e dopo averlo conosciuto meglio, sono diventato ancor di più suo fan. Per il suo modo di essere, il suo modo di parlare, il suo modo di gestire la squadra e per come mi ha trattato. Mi diceva: 'Cris, tu fai la differenza'.Ecco perché l'amicizia con lui la porterò sempre nel cuore".