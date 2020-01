Cristiano Ronaldo non ha mai segnato contro la Roma. Un tabù che l'attaccante portoghese cercherà di sfatare domenica sera all'Olimpico, quando i bianconeri sfideranno i giallorossi di Fonseca. La Roma non è l'unica avversaria di Serie A contro cui CR7 non ha mai segnato. Per completare il giro d'Italia gli mancano anche le reti contro Chievo (retrocesso in B la scorsa stagione e contro cui Ronaldo sbagliò un rigore) e Lecce, che però non ha mai affrontato visto che nel match del Via del Mare non era convocato.