Cristiano Ronaldo fa 100. 100 gol con il Portogallo toccati stasera, grazie a un destro stupendo su punizione. Non una vera specialità di recente, eppure il fenomeno della Juventus questa sera ha trovato con la soluzione dalla distanza il record che tanto cercava. Lui, affamato di successi, di gol e di trofei ha realizzato ciò che da qualche tempo cercava, un record che ha rischiato di essere compromesso dall'infortunio degli scorsi giorni (l'infezione al piede che lo ha escluso dal primo impegno della Nazionale). E ora? Dopo questi 90' tornerà a Torino, pronto per la sua terza stagione in bianconero, che parte già con un sorriso. Ali Daei è più vicino e con lui anche la possibilità di diventare il miglior marcatore di sempre con le Nazionali. Tra gli europei è gà al primo posto.



