Cristiano Ronaldo vuole Angel Di Maria alla Juventus. Il portoghese spinge per riabbracciare il suo ex compagno ai tempi del Real Madrid e secondo la stampa spagnola avrebbe già chiesto uno sforzo alla dirigenza per la prossima stagione. L'argentino è in scadenza di contratto con il Psg e se non dovesse rinnovare a fine stagione si libererebbe a zero. Occasione ghiotta per la Juve che potrebbe fare davvero un tentativo per Di Maria, che ha uno sponsor d'eccezione in Cristiano Ronaldo.