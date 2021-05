Il quotidiano portoghese Record ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus vorrebbe tornare allo Sporting Lisbona prima di ritirarsi, ma non prima del 2022 anno in cui terminerà il suo contratto i bianconeri. Anche per il prossimo anno quindi, secondo la stampa portoghese, CR7 dovrebbe rimanere a Torino per poi valutare il suo futuro al termine della prossima stagione: o andrà allo Sporting, o farà altri due anni in un campionato top per poi tornare a Lisbona nel 2024.