In #Spagna dicono che #Cristiano ieri ha avuto la voglia di tornare a #Madrid. Anche fosse vero, non passerà di questo, perché le porte di #FlorentinoPerez sono completamente chiuse, lo posso assicurare. #Perez considera la vendita di #Ronaldo un ottimo business. — Claudia Garcia (@claubgarcia) March 2, 2020

"Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid". La bomba è arrivata nella notte di ieri da Edu Aguirre , uno dei migliori amici del campione portoghese della Juventus, arrivato a Torino dalla Casa Blanca un anno e mezzo fa.stempera gli animi con un tweet: ​"In Spagna dicono che Cristiano ieri ha avuto la voglia di tornare a Madrid. Anche fosse vero, non passerà di questo, perché le porte di Florentino Perez sono completamente chiuse, lo posso assicurare. Perez considera la vendita di #Ronaldo un ottimo business". In casa Juve sperano sia davvero così.