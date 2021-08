Come conferma stamattina Calciomercato.com Cristiano Ronaldo e il suo procuratore Jorge Mendes stanno lavorando per portare il fuoriclasse portoghese lontano da Torino, facendogli trasvolare le Alpi e accompagnarlo nella capitale francese. Ormai lo scenario è chiarissimo, e parte in realtà da Madrid: il Real sta cercando di vendere per comprare subito Kylian Mbappé, operazione che darebbe al Paris Saint-Germain i fondi per comprare Ronaldo dalla Juventus. La realtà è questa: