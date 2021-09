L’addio allaprima, il ritorno alpoi: nell’ultimo periodoha fatto parlare di sè soprattutto per le vicende extra campo, ma il portoghese vuole tornare a riempire le pagine dei giornali con gol e record. L’occasione giusta, per l’attaccante, si presenterà quando il suo Portogallo affronterà l’Irlanda nella prima partita di qualificazione al Mondiale 2022. Ronaldo, infatti, si trova a quota 109 reti con la maglia della nazionale, record all-time condiviso con l’iraniano Ali Daei e, secondo i betting analyst, l’asso portoghese è il favorito come marcatore, in quota a 1,55, per stabilire l’ennesimo record staccando così l’iraniano nella classifica dei migliori bomber in nazionale.