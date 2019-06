Il grande sogno non è ancora tramontato. Cristiano Ronaldo insegue ancora il sesto Pallone d’oro della sua carriera. Un traguardo storico e, forse, impensabile. Il sorpasso all’acerrimo rivale Leo Messi potrebbe avvenire se si tenesse conto del suo “Triplete” in questo 2019: Supercoppa italiana, scudetto e Nations League. Ed il suo stato di forma smagliante sembra destinato a proseguire ad oltranza. Queste le sue parole: “Non c’è stato un periodo di tempo della mia carriera in cui ho giocato male. Negli ultimi 16 anni i numeri parlano da soli. Conta solo quello che ho dimostrato in tutto il mio percorso professionale. Non mi interessa quello che dice la gente. Cosa posso fare di più?”.