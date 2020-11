Non l'ha fermato nessuno, neanche il covid. Si è ripreso subito e si è ripreso tutto. Cristiano Ronaldo è andato ancora in gol e ora davanti ha mille e più obiettivi: i gol di Pelé, di Romario e del mitico Tulio Maravilha. Tutti e tre hanno festeggiato il millesimo gol in carriera, considerando anche amichevoli e partite non ufficiali. Dunque, chi bisogna raggiungere per incoronarsi il migliore della storia? Josef Pepi Bican: 805 gol in carriera. Ronaldo è a 746 gol, può raggiungerlo.



59 RETI - Ecco, 59 gol ed è scontato che Ronaldo possa arrivare anceh al primato di Ali Daei e i suoi 109 gol con l'Iran. A 102, oggi, Cristiano vede decisamente vicino il traguardo e non intende fermarsi. Del resto, parliamo di un giocatore che viaggia a una media di 44 reti a stagione. Nei primi mesi del 2022, può arrivare l'aggancio. Per Gazzetta, a norma di contratto dovrebbe essere ancora un giocatore della Juventus.



DAL PORTOGALLO - Dovrebbe, sì. Condizionale d'obbligo anche per quanto riportato oggi dal giornale portoghese Record: non c'è il Paris Saint-Germain, e "da settimane si è mosso anche il Manchester United con un’offerta già fatta tramite l’agente Jorge Mendes, una proposta di contratto per il ritorno del portoghese in Premier League". Per Record, la Juve aprirà alla cessione di Ronaldo se non dovesse vincere la Champions. Il motivo alla base sono i costi troppo elevati.