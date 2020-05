1









Messi contro Cristiano Ronaldo, l'ennesimo scontro… viene rimandato. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, quest’anno non si terrà l’assegnazione del FIFA Best Player 2020, la cui premiazione si sarebbe dovuta tenere alla Scala di Milano. I motivi, si legge, sono legati alla difficile organizzazione della cerimonia a causa dell’emergenza coronavirus, che ne ha ristretto i tempi. In più, sorge il problema della difficoltà nel rispettare le misure anti-contagio in una premiazione, e la ripartenza o lo stop definitivo dei campionati non renderebbe oggettivi i criteri di assegnazione del premio. Non è da escludere che questa edizione del FIFA Best Palyer, nato nel 2016 con l’insediamento di Gianni Infantino, venga rinviato al prossimo anno sempre a Milano.