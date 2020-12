Sono passati nove anni dall'ultima volta in cui Ronaldo e Messi si sono affrontati in Champions League. Stasera i due si ritrovano uno contro l'altro dopo l'assenza del portoghese nella gara d'andata a causa del Covid. Sfida nella sfida tra due campioni che vanno oltre la normalità e l'immaginario: CR7 ha appena raggiunto l'incredibile traguardo di 750 gol in carriera e a 35 anni non accenna a fermarsi. Juve-Barça per il primo posto nel girone, sfida nella sfida tra Ronaldo e Messi.