Ronaldo contro Messi, Messi contro Ronaldo. Dai tempi di Maradona-Pelè, gli scontri tra grandissimi hanno accompagnato il dibattito tra i tifosi e non solo. Il duello dei nostri tempi però, vive di una sostanziale differenza: i due giocatori condividono la stessa epoca. Così, ​l'Università di Leuven, in Belgio, ha preso ad esame i dati statistici di Messi e Ronaldo per le stagioni che vanno dal 2013 al 2018: da tutti i numeri analizzati, la ricerca ha ricavato un valore unico per metterli a confronto. Il verdetto del ​Valicing Actions bu Estimating Probabilities non ha lasciato dubbi: ​1,21 a partita per Messi, contro lo 0,61 di CR7. Il valore comprende tiri, passaggi, dribbling e contrasti.