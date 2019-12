"Ci sono delusioni che diventano forti motivazioni. Chi vince gioisce ma chi perde cresce, perché le sconfitte segnano dentro, rendono critici e spostano un passo avanti. Il 2 dicembre 2019 è una data marchiata a fuoco nella testa di Cristiano Ronaldo. È il giorno della consegna del sesto Pallone d’Oro a Leo Messi, la certificazione del sorpasso della Pulce su CR7". Inizia così il commento della Gazzetta dello Sport alla prestazione di Cristiano Ronaldo contro l'Udinese. Due gol e un rendimento super, come negli anni passati. Ma non solo.



La rosea, infatti, prova a ricercare anche le motivazioni dietro a questi gol, 5 in fila, in 4 partite di fila, come mai successo in Italia: "Ventiquattro ore prima, la stampa spagnola aveva anticipato la notizia. Sarà un caso, ma in quella stessa domenica CR7 ha ricominciato a segnare: un rigore trasformato nel 2-2 con il Sassuolo ha interrotto un insolito digiuno (un mese senza reti con la Juve), facendo partire l’operazione riscossa. Sarà un caso, ma da allora Cristiano ha realizzato 5 centri in 4 partite di fila tra campionato e Champions. Un record in Italia, dove il massimo finora erano 3 reti in 3 match consecutivi, ma ben lontano dalle abbuffate del Real, quando è arrivato anche a 12 gare consecutive sempre a segno (ultima volta: tra febbraio e aprile 2018). Quando provano a spingerlo giù, lui si ricatapulta su. Ronaldo si sente il numero uno - non per nulla è l’unico nei top 5 campionati europei a essere sempre andato in doppia cifra nelle ultime 15 stagioni - e lo vuole dimostrare al mondo intero".



E alla fine della gara contro l'Udinese ha esaltato il tridente: "Se il tridente si potrebbe vedere anche contro avversarie importanti? Credo di sì".