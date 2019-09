Lionel Messi ha messo al primo posto Sadio Mané, al terzo De Jong, ma al secondo proprio l'arcirivale Cristiano Ronaldo. La Fifa ha pubblicato i voti del The Best e così, si è scoperto che la Pulce ha messo Ronaldo sul suo personalissimo podio. Un favore che non è stato ricambiato, visto che CR7 ha preferito puntare sul suo compagno di squadra Matthijs de Ligt, come primo, a cui ha fatto seguire ​De Jong e Mbappé.