Un video e un'emoticon: un aereo. Addio, io prendo il volo. Firmato: Cristiano Ronaldo. Uno che non ha bisogno di prendere il biglietto per decollare, gli basta il suo slancio e quella forza mentale che lo fa arrivare ovunque. Anche oltre i due metri d'altezza con un semplice salto. Semplice sì, per lui.