Prima di tutto e tutti, Cristiano Ronaldo. Che anche con il Crotone, si è preso la squadra sulle spalle e l'ha trascinata verso la vittoria: senza un filo d'ansia, proprio perché c'era lui e non c'era nient'altro da inventarsi. Come riporta Gazzetta, si può considerare che Cristiano ha segnato il 41% dei gol della squadra in Serie A. Ma prima o poi dovrà riposare: non si può correre per sempre. I NUMERI - Probabilmente accadrà allo Spezia, oppure chissà al Cagliari. Al momento, sembra non risentirne. Anzi: lancia nuovi hashtag, come quel #CR7AIRLINES che sta spopolando, che festeggia inoltre la 22esima squadra italiana. Cristiano ha infatti segnato alla 22esima squadra italiana incontrata: gli manca solo il Chievo, incrociato al primo anno. Poi, i record: è il numero uno per gol in Champions e per presenze, considerando i giocatori di movimento; in Italia, è già tornato capocannoniere ed è il miglior marcatore da agosto 2018 con 70 gol, oltre chiaramente ad essere il top d'Europa per tiri: 484 in due campionati e mezzo.