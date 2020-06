La foto di gruppo e i sorrisi di tutti. Cristiano Ronaldo abbraccia tutti i compagni, e lo fa dopo l'ennesimo gol in campionato. In totale? Dopo il rigore segnato a Gabriel (e un paio di occasioni decisamente divorate), il portoghese è arrivato a quota 22 in 23 partite disputate. Considerando anche le due reti di Champions e le altrettante in Coppa Italia, i numeri restano mostruosi: 26 gol in 35 partite. Uno ogni 120 minuti. Cifre da Ronaldo, eccome. Che festeggia così sui social: "​Vittoria importante! Grandi ragazzi!".