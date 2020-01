Onestamente, ve lo sareste mai aspettato da uno che guadagna complessivamente almeno 2 milioni di euro a settimana? Facciamoci un calcolo:avrebbe la possibilità di comprare almeno dieci iPhone ogni ora, se consideriamo il suo fatturato annuo che si attesta intorno ai 100 milioni. Eppure, prima di, il fenomeno portoghese ha deciso di sfoggiare un pezzo di storia. Nella passeggiata dal pullman agli spogliatoi, momento in cui generalmente i calciatori trovano la propria concentrazione ascoltando della musica dai propri dispositivi, è saltato all'occhio il. Una chicca, ma non in oro o placcata di diamanti, piuttosto un pezzo di 'antiquariato' tecnologico che quasi tutti possiedono sulle proprie mensole: un, con tanto di cuffiette con filo. Una scelta che ha scatenato l'ironia del web, ma che probabilmente è semplicemente figlia dell'eccentricità che contraddistingue certi personaggi o comunque di un'inedita passione per il vintage da parte dell'ex Merengue.