Cristiano Ronaldo ha appena festeggiato il secondo compleanno bianconero, il suo 35esimo. Per l'occasione il portoghese è intervenuto ai microfoni di Canal 11: "Cosa pensavo che avrei fatto a 35 anni? Che stavo andando a pescare a Madeira. Volevo diventare un giocatore professionista, ma non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto".



CHAMPIONS - "Giocare alla Juve mi dà la possibilità di vincere ancora. Sappiamo che è difficile, dipende da molti fattori, ma è possibile perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo".



ROVESCIATA DELLO STADIUM - "Il gol più bello? Non è facile scegliere, ce ne sono molti ed è difficile. Il gol in rovesciata è stato sicuramente il più difficile di tutti".



MOMENTI MIGLIORI - ​"La nascita dei miei figli".