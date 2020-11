La Juventus oggi alla Continassa ha concluso l'allenamento con una partitella, dalla quale è uscito vincitore Cristiano Ronaldo. Non da solo, ovviamente. Il fuoriclasse portoghese si è avvalso dell'aiuto di nove compagni di squadra, non tutti elementi che giocano spesso insieme a lui. C'erano infatti Giacomo Vrioni e il terzino dell'Under 23 Alessandro Di Pardo. C'erano poi Danilo e Adrien Rabiot, in grande spolvero con le rispettive nazionali. C'era Manolo Portanova. C'erano due rientranti da infortuni come Federico Chiesa e Alex Sandro. In porta, Gigi Buffon. E infine il fuori rosa Sami Khedira.