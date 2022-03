L'ex calciatore Gary Neville è intervenuto a SkySport ed ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole:



RONALDO - Sarà una decisione di Cristiano Ronaldo, non del club. Il punto è se lui ha voglia di restare, ha ancora un altro anno di contratto e credo che dipenderà molto dal progetto. Per la sua grandezza e la sua carriera lui è esigente, vuole vincere ogni partita. Ovviamente ci sono cose che lui non può fare: sicuramente non può essere un uomo per una squadra che punta a fare un pressing alto".