Jorge Mendes si è presentato ieri sera a Torino e oggi sarà alla Continassa per un blitz al sapore di addio. C'è il Manchester City in pole, più forte di tutti, con il Psg in seconda fila. La Juve aspetta e resta in ascolto, consapevole che a 5 giorni dalla fine del mercato tutto resta possibile, a patto che sia convincente. Il club bianconero non vuole realizzare una minusvalenza da questa possibile cessione, ma da Manchester spingono per prenderlo gratis.