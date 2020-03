A due anni dal suo arrivo rumoroso a Torino, l’esperienza di Cristiano Ronaldo con la Juventus sembra essere in dubbio per il futuro. Lo scenario legato all’emergenza coronavirus ha portato l’asso portoghese a rimanere nella sua Madeira; proprio sulla permanenza in Portogallo si sta parlando molto e gli analisti hanno deciso di puntare sul futuro del numero 7 juventino. Ronaldo ancora a Torino, entro il 31 agosto 2020, è una possibilità a 1,30, ma la quota per una sua partenza non è così proibitiva. In lavagna, infatti, l’addio del portoghese alla Juventus, come riferisce Agipronews, si gioca a 3,00.