Dagli studi di Sky, Massimo Marianella commenta: "Ne esce male Ronaldo, il trasferimento dell'estate è Messi. Mi pare ci sia tanto lavoro per farlo muovere, ma che non ci sia la fila. Sarei sorpreso andasse al City, non molto tempo fa aveva detto di essere legato al Manchester United. Che poi il City gli possa aprire una porta per andare a New York tra un paio di stagioni, dopo avergli magari dato la possibilità di vincere la Champions League, che penso sia l'unica cosa a cui pensa, sono cose che possono essere interessanti per lui".