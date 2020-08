In mattinata era circolata una notizia di un possibile addio dialla Juve. Il biografo del portoghese, Guillem Balague,aveva addirittura dichiarato che la Juventus stava provando a piazzare CR7 offrendolo a tanti club, persino al Barcellona ( QUI tutte le sue parole). A smentire la notizia è l'entourage dell'attaccante bianconero, che secondo quanto riportato da As ha dichiarato:; anche la sua famiglia si trova molto bene in Italia e il portoghese ha già messo nel mirino il decimo scudetto consecutivo e, soprattutto, quella Champions League che manca dal 1996. L'entourage smentisce voci d'addio, Ronaldo non si muove dalla Juve.- Pagato 115,5 milioni di euro, due anni fa Ronaldo con la Juve ha firmato un contratto quadriennale da 31 milioni netti a stagione, che al lordo arrivano a 54,2. All'anno, quindi, il costo del portoghese è di 83,1 milioni e a bilancio, Ronaldo, ora pesa 57 milioni di euro.