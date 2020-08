Alti e bassi in questa stagione nel rapporto tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: la scelta dell'allenatore di sostituirlo in un'occasione ha causato qualche malumore nel portoghese che è stato convinto a rimanere fuori nell'ultima partita con la Roma in vista della sfida Champions con il Lione. C'è addirittura chi ha ipotizzato l'addio del portoghese, ma a rassicurare i tifosi della Juve è l'amico ed ex compagno di nazionale ed ex Fiorentina Nuno Gomes, secondo il quale Ronaldo non lascerà Torino finché non vincerà la Champions con i bianconeri.