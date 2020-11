Dall'estero parlano di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma l'ex portiere Nando Orsi è sicuro: "In questo caso sarà solo il giocatore a decidere il suo futuro, quando voleva lasciare il Real Madrid l'ha fatto - ha detto a Sky Sport - Se vorrà andare via dalla Juve per trasferirsi da un'altra parte lo farà. E' uno dei pochissimi giocatori al mondo che può permettersi di scegliere in autonomia cosa fare nel suo futuro".