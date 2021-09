Cristiano Ronaldo ha celebrato il suo record di 111 gol col Portogallo con questo vide e queste parole: ​"Non so da dove cominciare per raccontare quanto io sia elettrizzato per il record che ho appena messo a segno. Dei tantissimi che ho raggiunto in carriera, questo è davvero speciale per mia,Ali Daei aveva fissato un'asticella così alta che non sapevo se sarei riuscito a raggiungerlo, gli faccio i complimenti per aver detenuto il primato così a lungo e lo ringrazio per avermi sempre espresso il suo rispetto a ogni mia rete che mi avvicinava a lui. Grazie Portogall, grazie o miei compagni, e grazie avversari che contribuite a render tutto così indimenticabile. E non ho finito qui..."