L'abito di Cristiano Ronaldo a Dubai è stato disegnato dallo stilista torinese Alessandro Martorana che veste per le grandi occasioni tanti giocatori della Juve. Tra gli ultimi esempi, quello di Pjanic, Matuidi e Dybala che hanno vestito i suoi abiti per la serata di gala organizzata dal francese a Parigi a inizio settimana. Non solo: Martorana ha vestito CR7 anche nella serata ormai celebre di Sanremo, dove andò per supportare la sua dolce metà Georgina. Georgina che era presente, eccome, anche alla premiazione del Globe Soccer Award. Particolarità: nel vestito, Martorana ha cucito una parte che ricorda la celebre esultanza di Cristiano.