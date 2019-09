Cristiano Ronaldo potrebbe non essere convocato per la partita che la Juve giocherà domani sera a Brescia. Già nella conferenza stampa odierna Sarri ha prospettato l'assenza del fuoriclasse portoghese nella trasferta lombarda. Cristiano ha un piccolo problema all'adduttore, per questo per precauzione dovrebbe restare fuori. Stando a Sky Sport, è fortemente in dubbio anche la sua convocazione. Possibile resti a Torino per recuperare del tutto dal problema fisico.