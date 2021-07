verso l'esclusione dai convocati per l'amichevole di domani contro il Monza. Nessun allarme e un'assenza che non è legata al mercato: il portoghese resterà fuori dai giocatori a disposizione di Allegri per continuare la preparazione dopo le vacanze post Europeo. L'attaccante della Juve sta svolgendo una preparazione personalizzata per farsi trovare al meglio per l'inizio della stagione, in attesa di risolvere il rebus sul suo futuro.- La sensazione è che più passa il tempo e più le probabilità cherimanga alla Juve salgono. L'unica squadra che può permettersi un ingaggio da più di 30 milioni di euro è il Psg, che proverà a fare un tentativo solo in caso di cessione di Mbappé. L'operazione Cristiano Ronaldo però non si fa in qualche settimana, per chiudere la cessione di un top player come lui serve tempo. E ormai sembra non esserci.