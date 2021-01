Cristiano Ronaldo verso il rinnovo con la Juve. Un'indiscrezione firmata Paolo Bargiggia nel suo intervento a Sportitalia, che riprende voci circolate già nelle scorse settimane e negli ultimi mesi. CR7 potrebbe presto rinnovare il contratto con il club bianconero, in scadenza alla fine del prossimo anno. Non sarebbe attratto dall'idea Qatar e vorrebbe continuare in Italia, con la Juve. Un prolungamento a cifre più basse di quelle attuali (31 milioni di euro) per un rinnovo praticamente a vita.