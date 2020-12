"Preparato". Così si è definito Cristiano Ronaldo attraverso i suoi social. Il fuoriclasse portoghese, nell'ultima gara con la Dynamo Kiev, ha raggiunto quota 750 gol in carriera: il prossimo obiettivo? Arrivare a 800, pertanto superare per primo il mito di Pelé, fermo a 760. Cristiano sa che ogni gol pesa tantissimo, per lui e per la sua Juventus. E domani partirà nuovamente titolare nel derby, perché in campionato c'è da recuperare e da combattere su ogni pallone. In questa stagione, almeno in campionato, è già arrivato a 8 reti. Davanti a lui solo Zlatan Ibrahimovic, fermo a 10.