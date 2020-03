VOTA QUI nel sondaggio de Ilbianconero.com!

ieri ha assistito al Santiago Bernabeu alla sfida tra. Le immagini di CR7 nel suo vecchio stadio hanno fatto il giro del mondo, ma il campione della Juve non si è limitato a guardare la partita. Vinicius, attaccante dei Blancos, ha rivelato: ". Per questo ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”.per incoraggiarla e spingerla in una delle partite più importanti dell'anno?