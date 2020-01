18 anni di gol. Cristiano Ronaldo non si ferma neanche in questo 2020: il fuoriclasse portoghese, arrivato a 12 reti finora in campionato, ha inaugurato il nuovo anno con due reti e le solite giocate frutto di un'incredibile classe. Soprattutto, ha proseguito con quella che ormai assomiglia sempre più a una missione: marcare il tabellino. Dal 2002, lo fa sempre. Incredibile.